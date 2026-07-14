AKYAZI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI TÖRENLE HİZMETE AÇILDI

Uzum süredir yapılması beklenen ve nihayet yapımı tamamlanan Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü hizmet binası Sakarya Valisi Rahmi Doğan ve Protokol tarafından

İlçe Sağlık Müdürlüğü binası Vali tarafından açıldı

Uzum süredir yapılması beklenen ve nihayet yapımı tamamlanan Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü hizmet binası Sakarya Valisi Rahmi Doğan ve Protokol tarafından “Hayırlı olsun” temennisiyle kurdelesi kesildi ve hizmete açıldı.

Yeni hizmet binasının önünde düzenlenen törene Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Milletvekilleri Ali İnci ve Murat Kaya, Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Belediye başkanı Bilal Soykan, AKP İlçe başkanı Mesut Ekrem, CHP İlçe başkanı Mustafa Sağır, Cumhuriyet Başsavcısı Enes Gültekin, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, İlçe Emniyet Müdürü Güven Alan, Belediye başkan yardımcısı Mehmet Öztürk, ATSO başkanı Sadi Ömercikoğlu, Akyazı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yavuz Tepeçınar, yardımcısı Dr. Savaş Taşkıran, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Nilüfer Deniz, Gençlik ve Spor Müdürü Recep Kodalak, Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, Müftü Kamil Özcan Demir, Muhtarlar Derneği başkanı Ahmet Savaş, İl ve İlçe’nin sağlık çalışanları, vatandaşlar katıldı. Akyazı Sağlık İlçe Müdürü Uz. Dr. Şeyda Tok ve ekibi de ev sahipliği yaptı.

Açılışı töreninde İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir, Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan, Milletvekiller Murat Kaya ve Ali İnci ile Vali Rahmi Doğan birer konuşma yaptılar.

Konuşma sırasında belediye başkanı Bilal Soykan Vali ve Milletvekillerinden İlçe Sağlık Müdürlüğü için Momografi cihazı istedi.

Milletvekili Murat Kaya, bu istekler küçük istekler icabına bakarız derken, diğer Milletvekili Ali İnci’de bina mükemmel olmuş, böyle güzel bir bina Hendek’te bile yok demesi dikkat çekiciydi.

Vali Rahmi Doğan’da yaptığı konuşmasında hükümetimiz sağlık konusunda gerek bina ve gerekse yetişmiş personellerimizle çok iyi durumdayız. Bu yılın Kasım ayında da 1000 yatak kapasiteli şehir hastanemizi de hizmete açacağız. Biz yerel olarak çok şanslı İllerden biriyiz. Zira Ankara’dan ne istediysek aldık dedi.

Konuşmalardan sonra İlçe Sağlık Müdürlüğü hizmet binasının açılış törenine katılanlar saat 13.30 da açılışı yapılacak olan Dokurcun Aile Sağlık Merkezinin açılışını yapmak üzere Vali Doğan ile birlikte Dokurcun’a gittiler.

DOKURCUN AÇILIŞI

Akyazı’nın Dokurcun Mahallesinde yapımı tamamlanan Aile Sağlığı Merkezi binasının açılışı da yapıldı.

Yapılan konuşmalarda sağlık konusunda ileri sevilerde olunduğu belirtildi ve hükümet ve Cumhurbaşkanına teşekkür edildi.

Düzenlenen açılış Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Milletvekilleri, Akyazı Kaymakamı, belediye başkanı ve diğer protokol üyeleri tarafından kurdelenin kesimi ile tören son buldu.