UZMAN ÇAVUŞ SİNAN KARAÇOBAN ASKERİ TÖRENLE UĞURLANDI

Rize Kalkandere’de görevliyken rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Uzman Çavuş Sinan Karaçoban Kuzuluk Topçusırtı mahallesinde düzenlenen askeri törenle ebedi istirahatgahına uğurlandı.
Akyazı Kuzuluk Topçu sırtı Mahallesi halkından Emekli Belediye personeli Ahmet Karaçoban'ın oğlu, Emrah Karaçoban'ın kardeşi , uzman çavuş Sinan Karaçoban amansız bir hastalık sonucu vefat etti.
Cenazesi bugün Kuzuluk Mevlana Camii’nde Akyazı Müftüsü Kamil Özcan Demir’in kıldırdığıöğlen namazının ardındanTopçu sırtı aile mezarlığında toprağa verildi.
Mezarlıktaki defin töreni sırasında aileye Türk Bayrağı teslim edildi.
7 Ay önce evlendiği öğrenilen Uzman Çavuş Sinan Karaçoban Rize Kalkandere’de görev yapıyordu.
Uzman Çavuş Sinan Karaçoba’nın cenaze törenine Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Erbağ, Akyazı Cumhuriyet Başsavcısı Enes Gültekin, Askeri erkan ve kalabalık bir cemaat katıldı.
Taziye: Babası Ahmet Karaçoban - 0537 622 26 79