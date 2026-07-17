Akyazı Güncel
Giriş Tarihi : 17-07-2026 05:36

UZMAN ÇAVUŞ SİNAN KARAÇOBAN ASKERİ TÖRENLE UĞURLANDI

​​​​​​​Rize Kalkandere’de görevliyken rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Uzman Çavuş Sinan Karaçoban Kuzuluk Topçusırtı mahallesinde düzenlenen askeri törenle ebedi  istirahatgahına uğurlandı.

UZMAN ÇAVUŞ SİNAN KARAÇOBAN ASKERİ TÖRENLE UĞURLANDI

Rize Kalkandere’de görevliyken rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Uzman Çavuş Sinan Karaçoban Kuzuluk Topçusırtı mahallesinde düzenlenen askeri törenle ebedi  istirahatgahına uğurlandı.

Akyazı Kuzuluk Topçu sırtı Mahallesi  halkından Emekli Belediye personeli Ahmet Karaçoban'ın oğlu, Emrah Karaçoban'ın kardeşi , uzman çavuş Sinan Karaçoban  amansız bir hastalık sonucu vefat etti.

Cenazesi  bugün  Kuzuluk  Mevlana Camii’nde Akyazı Müftüsü Kamil Özcan Demir’in kıldırdığıöğlen namazının ardındanTopçu sırtı aile mezarlığında toprağa verildi.

Mezarlıktaki defin töreni sırasında aileye Türk Bayrağı teslim edildi.

7 Ay önce evlendiği öğrenilen  Uzman Çavuş Sinan Karaçoban Rize Kalkandere’de görev yapıyordu.

Uzman Çavuş Sinan Karaçoba’nın cenaze törenine Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Erbağ, Akyazı Cumhuriyet Başsavcısı Enes Gültekin, Askeri erkan ve kalabalık bir cemaat katıldı.

Taziye: Babası Ahmet Karaçoban -  0537 622 26 79

Bizim AkyazıBizim Akyazı

Bizim Akyazı
ETİKETLER: