Kutsal topraklar dönüşü gönül buluşması

​​​​​​​Hac ibadetini tamamlayarak kutsal topraklardan dönen Kızılay şube Bakanı Mustafa Birincioğlu, Peygamber Sevdalıları Derneği

Hac ibadetini tamamlayarak kutsal topraklardan dönen Kızılay şube Bakanı Mustafa Birincioğlu, Peygamber Sevdalıları Derneği Sakarya İl Temsilcisi Sayın Faruk Kılıman ile HÜDA PAR Sakarya İl Başkanı Sayın Adem Acet ile Kızılzy Akyazı şubesinde bir araya geldiler.

Oldukça samimi bir hava içinde geçen ziyarette Başkan Birincioğlu Nazik ziyaretleriniz ve “Haccınız mebrur, ibadetleriniz makbul olsun” temennileriniz bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Gerçekleştirdiğimiz samimi sohbet ve güzel dilekleriniz için sizlere teşekkür ediyor, Rabbimden birlik ve beraberliğimizi daim eylemesini niyaz ediyorum. Dedi.