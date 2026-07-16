AS AKYAZI BAL LİGİNE ESKİ HOCASI İLE DEVAM EDECEK

​​​​​​​Sakarya Süper Amatör Lig Play-Off Turu'nu ikinci sırada tamamlayan, ardından oynadığı baraj maçında Karasuspor'u son dakika golüyle mağlup ederek

Sakarya Süper Amatör Lig Play-Off Turu'nu ikinci sırada tamamlayan, ardından oynadığı baraj maçında Karasuspor'u son dakika golüyle mağlup ederek Bölgesel Amatör Lig'e yükselen As Akyazıspor'da teknik direktör belirsizliği sona erdi.

Play-off sürecinde takımın başına getirilen Ahmet Seçgin'in yönetiminde BAL vizesi alan sarı-siyahlı ekip, başarılı teknik adamla yeni sezonda da devam etme kararı aldı.

Edinilen bilgilere göre As Akyazıspor yönetimi ile Ahmet Seçgin arasında yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. Tarafların anlaşmaya vardığı öğrenilirken, resmi açıklamanın kısa süre içerisinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan As Akyazıspor, teknik direktör konusunu netleştirerek transfer çalışmalarına hız vermeyi hedefliyor.