Vali Doğan tarihi camide inceleme yaptı

​​​​​​​Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Akyazı Dokurcun Çengellerde bulunan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma altına alınan tarihi camide sürmekte

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Akyazı Dokurcun Çengellerde bulunan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma altına alınan tarihi camide sürmekte olan restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Yetkililerden ve çalışanlardan bilgiler aldı.

Aile Sağlık Merkezi açılışı için Dokurcun’a giden Sakarya Valisi Doğan, beraberindekilerle birlikte Çengeller Mahallesinde restorasyon çalışmaları devam etmekte olan tarihi camide incelemelerde bulundu.

Çalışanları da tebrik eden Vali Doğan, tarihi mallarımıza sahip çıkmalıyız ki, kim ve ne olduğumuzu unutmamalıyız açıklaması yaptı.

Valilik koordinesinde başlatılan tarihi camide sürmekte olan restorasyon çalışmasında yapılan işlerin aslına uygun olmasına özen gösteriliyor olması dikkat çekti.

Yapılan ziyarette Milletvekilleri Ali İnci ve Murat Kaya, Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Belediye başkanı Bilal Soykan, bazı siyasilerde hazır bulundu.

Vali Doğan camiden ayrılırken eski Dokurcun belediye başkanı Ruhi Yılmaz tarafından bir tablo hediye edildi. Vali Doğan’da tablo için teşekkür etti.