AKYAZI'DA SAĞLIK ONLARDAN SORULUR

Akyazı da sağlık konusu İlçe Sağlık Müdürü Uz. Dr. Şeyda Tok ile Devlet Hastanesi başhekimi Dr. Yavuz Tepeçınar’dan sorulur.

Akyazı da sağlık konusu İlçe Sağlık Müdürü Uz. Dr. Şeyda Tok ile Devlet Hastanesi başhekimi Dr. Yavuz Tepeçınar’dan sorulur.

Sağlık Müdürü ile Devlet Hastanesi Başhekimi Tok ve Tepeçınar, “Biz birlikte olursak çözemeyeceğimiz hiçbir sorun olamaz” derken, her iki sağlık yöneticisinin yaptığı bu açıklama, icraata geçildiğinde görülüyor ki, ikisi yan yana geldiklerinde kolay kolay kurumlarında sorun çıkmadığı görülüyor.

Akyazılılar tarafından bir hayli sevilen ve sayılan kişiler arasında olan Tepeçınar ve Tok’da elde ettikleri bu unvana layık olabilmek için uyum içinde görevlerini ifa etmeleri de Akyazılıların memnun oldukları bir durum olarak ortaya çıkıyor.

Bu durumdan kuşkusuz Akyazılılar bir hayli memnun ve mutlular diye düşünüyor ve yaptıkları açıklamalarda şunları söylüyorlar “Allah nazarlardan saklasın”