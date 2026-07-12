 BOŞNAKLAR SRREBRENİTSA SOYKIRIMINI UNUTMUYOR

Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Akyazı Cumhuriyet Başsavcısı Enes Gültekin, İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, İlçe Spor Müdürü Recep Kodalak,

Akyazı Balkan Göçmenleri Derneği 11 Temmuz Cumartesi günü Bosna ve tüm şehitlerimiz için mevlit okuttu.

Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Akyazı Cumhuriyet Başsavcısı Enes Gültekin, İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, İlçe Spor Müdürü Recep Kodalak, Ak Parti ilçe başkanı Mesut Ekrem, CHP ilçe başkanı Mustafa Sağır, MHP ilçe başkanı Soyhan Sofuoğlu, Akyazı’daki turnuva için Bosna Hersek’ten gelen SASK Napredak ve Mlade Nade takımları idareci ve sporcuları, Muhtarlar ve vatandaşların katıldığı program Kuran Tilavetiyle açıldı.

İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir’in duaları sonrası Akyazı Balkan Göçmenleri Derneği başkanı Haluk Kalkan yaptığı açıklamada her yıl geleneksel olarak tertiplediğimiz anma programında birlikteyiz, Srebrenitsa Boşnak Soykırımını Anma Program soykırımda şehit edilen 8.372 kardeşimizin acısını bir kez daha yüreğimizin derinliklerinde hissettik ve onları dualarla andık. Katılım sağlayan başta ilçe kaymakamımız ve diğer davete icap eden herkese teşekkür ediyoruz ‘’ifadelerini kullandı.