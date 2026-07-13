Vali Türgva Akyazı Şubesini ziyaret etti

​​​​​​​Açılışlar için Akyazı’ya gelen Sakarya Valisi Rahmi Doğan ve beraberindekiler Türgva Akyazı Şubesini ziyaret ettiler.

Açılışlar için Akyazı’ya gelen Sakarya Valisi Rahmi Doğan ve beraberindekiler Türgva Akyazı Şubesini ziyaret ettiler.

Ziyaret kendi binaları yetersiz olması nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan Spor kompleksinde gerçekleşti. Gerçekleşen ziyarette Vali Doğan, Yönetici ve Kur’an eğitimi gören öğrencilerle bir araya geldi, kendilerine kursa katılım belgelerini verdi.

Türgva Akyazı Şubesi başkanı Dr. Veysel Bilal Arslan da Sakarya Valisi Rahmi Doğan’a bu ziyaretin bir anısı olarak Türk Bayrağı motifli bir resim hediye etti ve ziyaretinden dolayı da Vali Doğan’a teşekkür etti.