AKYAZI NİLÜFER HATUNDA BAHAR ŞENLİĞİ VE ŞED KUŞANMA TÖRENİ

​​​​​​​Akyazı Nilüfer Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Bahar Şenliği ve Şed Kuşanma Töreni gerçekleşti.

Akyazı Nilüfer Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Bahar Şenliği ve Şed Kuşanma Töreni gerçekleşti.

Akyazı Nilüfer Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bugün Saat 11.00'da Yetenek Yarışması yapıldı.

Öğrenciler farklı kategorilerde yeteneklerini gösterdi. Dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Öğleden sonra gerçekleşen program Kuranı kerim okuması ve duası ile başladı. Ardından Okul Müdürü Savaş Özmeriç ahilik hakkında geniş bilgiler içeren detaylı bir konuşma yaptı. Daha sonra da Her sınıf seviyesinde yıl içi çalışmalarda mesleki anlamda başarılı olmuş öğrenciler ödüllendirildi. Usta adayı 12. Sınıfların ustaları olan öğrenciler alan şefi öğretmenleri tarafından Şed kuşatıldı.

Program sonunda usta öğrenciler öğretmenleri eşliğinde ahilik yemini ettiler.

Daha sonra misafirlere ve öğrencilere Ahi pilavı ikram edildi.