AKYAZI KIZILAY’DA BAYRAK DEĞİŞİMİ

​​​​​​​Akyazı Kızılay Şube yönetimi Kızılay Sakarya İl Başkanı Cevdet Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Gönüllüler Gençlerin de katılımlarıyla yeni atamalar gerçekleştirdi.

Akyazı Kızılay Şube yönetimi Kızılay Sakarya İl Başkanı Cevdet Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Gönüllüler Gençlerin de katılımlarıyla yeni atamalar gerçekleştirdi.

Uzun zamandır emek vererek Kadın Kızılay Başkanlığı görevini başarı ile sürdüren Sevinç Yiğit’in Mazereti nedeniyle görevinden ayrılması nedeniyle Kadın Kızılay Başkanlığı görevine Fatma Kukuloğlu, Genç Kızılay Başkanlığı görevine ise Neslihan Helvacıoğlu'nun ataması gerçekleştirildi.

Toplantıda görev devir teslimi yapılırken Sevinç Yiğit ve yönetimine emekleri, gayretleri için teşekkür edilerek kendisine bu güne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi verildi.

Fatma Kukuloğlu başkanlığında kurulan kadın kolları yönetiminde şu isimler yer aldı. Duygu Kar Dinç, Mehtap Kübra Özdemir, Nagihan Kara, Şennur Atmaca, Ayşe Baştan ve Zeynep Bay.

Toplantı ayrıca genç Kızılar Başkanı ve yönetimi seçimi de gerçekleştirildi. Genç Kızılay Başkanlığına Nazlıcan Helvacıoğlu Yönetim Kurulu üyeliklerine de Melisa Civelek, Batuhan Bilici ve Hilal Yılmaz getirildi.

Toplantı sonunda Kızılay Görevlisi olarak Tanzaya'ya gidecek olan Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu çalışma arkadaşlarına veda etti.

Akyazı Kızılay Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu yaptığı açıklamada “Birlik ve beraberlik ruhuyla hizmete devam. Kızılay'ımızın tüm hizmet kolları ve gönüllülerimizle Akyazı'mızda; gencinden yaşlısına 7'den 70'e her kesime merhamet, yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla hizmet etmeye devam edeceğiz. “şeklinde konuştu.