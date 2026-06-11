AKYAZI İNÖNÜ İLKOKULUNDA HALK OYUNLARI ŞÖLENİ

​​​​​​​Akyazı İnönü İlkokulu düzenlediği Halk Oyunları şenliğinde veliler başta olmak üzere kalabalık bir davetli topluluğuna unutulmaz bir sunum gerçekleştirdiler.

Akyazı İnönü İlkokulu düzenlediği Halk Oyunları şenliğinde veliler başta olmak üzere kalabalık bir davetli topluluğuna unutulmaz bir sunum gerçekleştirdiler.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı. Daha sonra Okul Müdürü Fetih Çabukoğlu kısa bir hoş geldiniz konuşması yaptı.

Daha sonra 2025-2026 öğretim yılında İlçe Spor Müdürlüğü antrenörlerinden İnönü İlkokulunda Beden Eğitimi Derslerine girerek emek veren Fatih Özdağ ve Ertuğrul Sayılı’ya Okul Müdürü Fetih Çabukoğlu tarafından birer teşekkür plaketi verildi.

Daha sonra okula olan yakınlığı ve hizmetlerinden dolayı da İnönü Mahalle Muhtarı Bülent Kılıç’a Okul Aile Birliği Başkanı Akyazı Devlet Hastanesi hekimlerinden genel Cerrahı Dr. Burhan Gencer plaket verdi.

Plaket töreninin ardından Adıyaman Halk Oyunları ekibi sahne aldı ve oynadıkları oyunlarla izleyenlerden büyük alkış aldılar.

Okuldaki fiziki imkansızlıklar nedeniyle çeşitli eğitim kurumlarında çalışmalarını sürdüren özel öğretim okulu öğretmenleri Sümeyye Büyükboz, Burcu Erol, Esra Yüce, Nurgül İskender, Zeynep Altınsoy, Selvi Balaban, Meryem Akyüz ve Ayşenur Düzcan’a plaketleri Erdoğdu İlkokulu Müdürü Gökhan Dilek tarafından verildi.

Programın bundan sonraki bölümlerinde sırası ile okulun 2 ve 3. Sınıf öğrencilerinden oluşan Malatya Halk Oyunları ekibi sahne aldı. Onlar da büyükleri gibi oynadıkları güzel oyunları ile izleyenlerin alkışlarını almayı başardılar.

Daha sonra Okulun Halk Oyunları ekiplerini çalıştıran Ramazan Yağlı ve Anne Baba Eğitimcisi Abdullah Korkmaz’a plaketleri Akyazı Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Salih Akyüz tarafından verildi, Din Kültürü öğretmeni Gonca Çiçek’e plaketi İnönü Ana Okulu Müdürü Sabiha Yazıcı tarafından, Ana Okulu Müdür Yardımcısı Anıl Katkat’a plaketi Pazarköy İlkokulu Müdürü Doç. Dr. Veysel Bilal Arslan Kara tarafından verildi.

Daha sonra da Bakanlık Projesi olan ve yıl boyu okul içi çalışmalarında kurallara uyarak örnek davranış gösteren ve en çok mavi Kart alan öğrenciler 1-A Sınıfından Yiğit Hamza Türk, 1-B sınıfından Hamza Bostan, 1-C sınıfından Yusuf Kürşat Kılıç, 1-D sınıfından Müberra Uluköylü, 1-E sınıfından Esma Sena Yartaşı, 2-A sınıfından Beyza Demirci, 2-B sınıfından Zehra Özer, 2-D sınıfından Meryemnur Dindar, 2-E sınıfından Bedirhan Keskin, 3-A Mustafa Umut Hamdemir, 3-B sınıfından Ali Can, 3-C sınıfından Ercin Okur, 3-D sınıfından Selin Azra Ateş, 4-B sınıfından Sare Betül İçköprü, 4-C sınıfından Nur İkra Yazıcı’ ya çeşitli hediyeler verilirken Mavi kart 1.si 4-A sınıfından Ada Zeynep Şengül, 2. 4-D sınıfından Aylin Yılmaz ve 3. 2-C sınıfından Fatma Zehra Saka sahneye çağrılarak tanıtıldı ve alkışlatıldı.

Programın sonunda okulun tüm öğretmenleri ve okuldaki süresi sona eren ve okuldan ayrılacak olan Müdür Yardımcısı Mehmet Gürcan Endican’a Okul Müdürü Fetih Çabukoğlu tarafından birer teşekkür plaketi verildi.

Program çektirilen aile fotoğrafı ile tamamlandı.