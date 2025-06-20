AKYAZI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ HASAN CAN’IN YIL SONU MESAJI

2024-2025 eğitim-öğretim yılını hep birlikte büyük bir özveri, gayret ve başarıyla tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Bu süreçte, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli rehberliğinde; öğrencilerimizin hem akademik hem de manevi

Değerli Öğretmenlerimiz, Kıymetli Velilerimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz,

2024-2025 eğitim-öğretim yılını hep birlikte büyük bir özveri, gayret ve başarıyla tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Bu süreçte, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli rehberliğinde; öğrencilerimizin hem akademik hem de manevi gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla el birliğiyle çalıştık. Okullarımız, sizlerin emeği ve enerjisiyle birer eğitim yuvası olmanın ötesinde, geleceğimizi inşa eden umut merkezlerine dönüştü.

Değerli Öğretmenlerimiz,

Sizler bu yıl da bilgiyi sevgiyle yoğurarak öğrencilerimizin yollarını aydınlattınız. Maarif Modeli'nin sahada başarıyla uygulanmasındaki özveriniz ve sahiplenici tutumunuz, eğitim sistemimizin en sağlam temellerinden biri oldu. Emekleriniz ve fedakârlığınız için her birinize gönülden teşekkür ediyorum.

Kıymetli Velilerimiz,

Eğitim bir ekip işidir ve sizlerin desteği olmadan bu başarıları elde etmek mümkün olmazdı. Çocuklarınızın eğitim yolculuğunda gösterdiğiniz sabır, ilgi ve iş birliği, okullarımızın gücüne güç kattı. Sizlere de bu süreçteki katkılarınız için şükranlarımı sunuyorum.

Sevgili Öğrencilerimiz,

Sizler bizim geleceğimizin teminatısınız. Bu yıl boyunca gösterdiğiniz çaba, azim ve başarılarınızla bizleri gururlandırdınız. Yaz tatilinde dinlenmeyi hak ettiniz; ancak öğrenmenin bir ömür boyu devam ettiğini unutmayın. Kitap okuyarak, yeni beceriler edinerek ve çevrenizi keşfederek tatilinizi en verimli şekilde değerlendireceğinize inanıyorum.

Tüm eğitim camiamıza, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaz tatili diliyorum. Yeni eğitim-öğretim yılında, daha büyük hedeflerle ve yenilenmiş bir enerjiyle yeniden buluşmak dileğiyle…

Saygı ve sevgilerimle.

Hasan CAN

Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü