38 Akyazılı Umreye uğurlandı

​​​​​​​Diyanet işleri başkanlığı Akyazı Müftülüğünce organize edilen yaz umresi için 38 umre adayı dualar ve tekbirlerle kutsal topraklara uğurlandı.

Diyanet işleri başkanlığı Akyazı Müftülüğünce organize edilen yaz umresi için 38 umre adayı dualar ve tekbirlerle kutsal topraklara uğurlandı.

Diyanet işleri başkanlığı Akyazı Müftülüğünce organize edilen yaz umresi için yola çıkacak umre adayları için tören yapıldı.

Okunan Kuran tilaveti ilahiler sonrası Akyazı Müftüsü Kamil Özcan Demir’in duaların ardında Murat Aydoğdu ve Muhammet Ali Uzun hoca başkanlığında 38 umre kafilesi dualar ve tekbirlerle kutsal topraklara uğurlandı.

Yakınlarıyla vedalaştıktan sonra 14 günlük umre ziyareti için yola çıkan Umreciler önce Medine’ye oradan da Mekke’ye giderek umre ibadetlerini yerine getirecekler.