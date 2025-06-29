AKYAZI DEVLETTE EMAR SIKINTISI SONA ERİYOR

Uzun zamandan beri MR çektirmek isteyen hastalarını İl Merkezine veya İlçelere yönlendiren Akyazı Devlet Hastanesi yeni MR’ına bir ay içinde kavuşacak.

Elinde bulunan MR’ı arızalanan, eskidiği için artık kullanılamaz hale gelen ve MR çektirmek isteyenleri baş hastanelere yönlendirmek zorunda kalan Akyazı Devlet Hastanesi yönetimi, Belediye başkanı ve Siyasilerin de desteğini alarak müracaat ettiği Sağlık Bakanlığından “hizmet satın alma” yetkisi almayı başardı.

Bakanlık tarafından istenen tüm evrakları hiç zaman geçirmeden hazırlayıp gönderen Akyazı Devlet Hastanesi yönetimi birkaç gün içerisinde de hizmet satın almayla ilgili olarak ihale yapmaya hazırlanıyor.

Yetkililer, hastane ile ilgili yapmayı düşündükleri bazı projeleri de dile getirmeye başladılar. Bu projelerden ikisi Akyazılılar için çok önemli proje olarak değerlendirilebilir. Birincisi hastaların ilk müracaat yerleri olan ve sıkışık bir alanda hizmet vermeye çalışan Acil Servisin genişletilmesi. Projenin hazırlandığını ve onay için hazır hale getirildiği edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

İkincisi ise yine hastaların ve hasta yakınlarının ilgi gösterdiği Palyatif bölümün yaptırılacak yeni bir inşaatla bağımsız hale getirilmesi, büyütülmesi, yatak ve oda sayısının arttırılması planlanıyor. Bu konuda Akyazı’da belediye, siyasiler ve iş insanları ile anlaşma sağlandığı biliniyor. Bu projenin hayata geçirilmesi halinde hastanenin rahatlayacağı ve hastalara daha iyi sağlık hizmeti vermesi beklentiler arasında yer alıyor.

Akyazı Devlet Hastanesi yönetiminin bahse konu olan bu üç proje ile ilgili olağanüstü gayreti Akyazılıların takdirine neden oluyor.