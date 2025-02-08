Akyazı Belediyesi Kızak Şenliği başladı

Akyazı Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Aktepe Kızak Şenliği başladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği şenlikte çocuklar ve aileler karın keyfini doyasıya yaşıyor.

Akyazı Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Aktepe Kızak Şenliği başladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği şenlikte çocuklar ve aileler karın keyfini doyasıya yaşıyor.

Akyazı Belediyesi tarafından bu sene üçüncüsü düzenlenen Aktepe Kızak Şenliği renkli görüntülerle başladı. Güzlek Mahallesi’nde bulunan Akyazı Belediyesi Aktepe Kızak Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Etkinliğin Pazar günü de devam edeceğini ifade eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “ Vatandaşlarımız karın keyfini doyasıya yaşaması için düzenlediğimiz etkinliğimiz yoğun bir katılımla devam ediyor. Tüm ailelerimizi ve çocuklarımızı Aktepe’ye bekliyoruz” dedi.

Başkan Soykan, “ Etkinliğimize gelmek isteyen vatandaşlarımız için Gazi Süleyman paşa Camimizin önünden gün boyu araçlar kalkıyor. Kızaklarımız ve ulaşım tamamen ücretsiz. İki gün boyunca hemşehrilerimizle birlikte karda eğlencenin tadını çıkaracağız inşallah” şeklinde konuştu.