AKYAZI KIZILAY ŞUBESİNDEN OKUL ZİYARETLERİ

​​​​​​​Akyazı Kızılay Şube Başkanı Sedat Martin beraberinde Kızılay Akyazı Şube Denetçisi

Akyazı Kızılay Şube Başkanı Sedat Martin beraberinde Kızılay Akyazı Şube Denetçisi Emekli Öğretmen Gazeteci Kenan Certel ile birlikte Kızılay Haftası dolayısı ile okul gezileri yapıyor.

29 Ekim 4 Kasım tarihleri arasında kutlanmakta olan Kızılay Haftası dolayısı ile yapılan okul ziyaretlerinde Türk Kızılay’ı hakkında öğrencilere tanıtımlar yapılıyor, Kızılay’ın faaliyetleri hakkında sinevizyon destekli bilgiler sunuluyor.

Hafta dolayısı ile Akyazı’nın Nevruz Banoğlu, Erdoğdu İlk ve Orta Okulu, Konuralp, Alaağaç ve Küçücek İlkokulları ile Küçücek Merkez Orta Okul ve bazı ana okulları ziyaret edildi. Ziyaretler sırasında ayrıca adı geçen okulların Kızılay Haftası dolayısı ile yapmış oldukları faaliyetler görülerek incelendi, bilgiler alındı.

Kızılay Şube Başkanı Sedat Martin Kızılay kurumunun halkın destekleri ile elde edilmekte olan gelirler sayesinde muhtaç durumda olan vatandaşlara yardım yapıldığını belirterek yardım yapabilecek kimselere Kızılay’a yardım etme çağrısında da bulundu. Başkan Martin kanın önemi üzerinde de durarak bağışlanacak bir ünite kanla 3 can kurtarılacağının altını çizerek 18-65 yaş arasındaki herkesi kan bağışlamaya davet etti.