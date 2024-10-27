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AKYAZI AKPARTİ MESUT EKREM İLE YOLA DEVAM DEDİ

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AKYAZI AKPARTİ MESUT EKREM İLE YOLA DEVAM DEDİ

​​​​​​​Akyazı AKPARTİ olağan kongresi yapıldı. Düzcanlar düğün salonunda yapılan kongreye tek liste ile giren Mesut Ekrem beklenildiği gibi tekrar

AKPARTİ ilçe Başkanı seçildi. Seçimde ilçe başkanının yanı sıra İlçe Yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri ile il delegelerini de seçti. Kongreye Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Milletvekilleri Lütfi Bayraktar,Çiğdem Erdoğan Atabek,Murat Kaya, Ali İnci, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AKP İl Başkanı Yunus tever, Bazı Belediye Başkanları STK Başkan ve üyeleri ile partililer katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi ile başlayan kongreyi İl Başkan yardımcısı Ömer Aslan yönetti. İlçe Başkanı Mesut Ekrem, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, İl Başkanı Yunus Tever, Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Kongreye katılan Milletvekilleri ve Büyük şehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar birer konuşma yaptılar. Konuşmaların ardından seçime geçildi. Tek liste ile seçime giren Mesut Ekrem ve ekibi tekrar seçildiler.