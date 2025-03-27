AKP ve MHP İl başkanları Akyazı’daydılar

AK Parti İl başkanı Yunus Tever, beraberinde MKYK üyesi Ömer Arvas ve İl başkan yardımcıları olduğu halde önce Akyazı’nın Osmanbey ve Kumköprü Mahallelerini turladı. Daha sonra iftarı

AK Parti İl başkanı Yunus Tever ve MHP İl başkanı Oğuz Alkaş Akyazı’daydılar.

AK Parti İl başkanı Yunus Tever, beraberinde MKYK üyesi Ömer Arvas ve İl başkan yardımcıları olduğu halde önce Akyazı’nın Osmanbey ve Kumköprü Mahallelerini turladı. Daha sonra iftarı Türkorman Mahallesinde yaptı. İftardan sonra Akyazı Merkeze gelen Tever yatsı ve teravih namazlarını Gazi Süleyman Paşa Caminde kıldı. Namaz sonrası partilerine yıllarca hizmet eden Haşim Furuncu ile geçen yıl yılın Ahisi seçilen yorgan ustası İsmail Yamak’ı ve Suriye Hamam dağı bölgesinde hain terör örgütünün düzenlediği roketli saldıra da yaralanan Çağlar Şahan’ı evlerinde ziyaret etti.

Ziyaretlerini tamamlayan Yunus Tever daha sonra Akyazı’dan ayrılarak Sakarya’ya geri döndü.

Belediye başkanı Bilal Soykan, İlçe başkanı Mesut Ekrem İl Başkanı Tever’e ev sahipliği yaptılar.

MHP İl başkanı Oğuz Alkaş’da eşi ile birlikte geldiği Akyazı’da KAÇEP Yönetim Kurulu üyesi Meral Tıkan’ın evinde iftar yaptı. Daha sonra Mehmet Birinci ve İsmail Kalkan’ı evlerinde ziyaret eden Oğuz Alkaş bu ziyaretlerini tamamladıktan sonra Akyazı’dan ayrılarak Sakarya’ya geri döndü.

MHP’nin teşkilatlardan sorumlu başkan yardımcısı Ömür Açba İl başkanına eşlik ederken, İlçe başkanı Soyhan Sofuoğlu ve KAÇEP Başkanı Semra Göktepe de İl başkanlarına ev sahipliği yaptı.