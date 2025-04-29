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Vefat

AKARSU AİLESİNİN ACILI GÜNÜ

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AKARSU AİLESİNİN ACILI GÜNÜ

Akyazı Cumhuriyet Mahallesi halkından Yahya Akarsu'nun oğlu, Güngör ve Necdet Akarsu'nun kardeşleri, Ömür ve Ümit Kobya'nın dayıları, Volkan Akarsu'nun babası Zeki Akarsu vefat etti.

Akyazı Cumhuriyet Mahallesi halkından Yahya Akarsu'nun oğlu, Güngör ve Necdet Akarsu'nun kardeşleri, Ömür ve Ümit Kobya'nın dayıları, Volkan Akarsu'nun babası Zeki Akarsu vefat etti. Uzun yıllar Almanya’da çalışarak emekli olan Zeki Kobya’nın cenazesi bugün Karapürçek Çeşmebaşı (Teketaben) Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan öğlen namazına müteakip ailen mezarlığında toprağa verildi. Merhum Zeki Kobya’ya Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI Taziye Tel: Ömür KOPYA :05316572286