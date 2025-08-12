3 ÇOCUK ANNESİYDİ TUTULDUĞU AMANSIZ HASTALIĞA YENİK DÜŞTÜ

Aslan Akyazılı olup Avusturya’da ikamet eden yakalandığı amansız hastalığına yenik düşerek hayatını kaybeden 43 yaşında 3 çocuk annesi Suriye Batmanlar dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
43 yaşında 3 çocuk annesi Suriye Batmanlar’ın cenazesi yurt dışındaki işlemlerin ardından Akyazı’ya getirildi.
İnönü Mahallesi halkından Osman Batmanlar'ın gelini, Cevdet Sarı'nın kızı, Mustafa Batmanlar'ın eşi olan Suriye Batmanlar’ın cenazesi bugün Gazi Süleyman Paşa Camii'nde öğlen namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Süt Fabrikası Yanı aile mezarlığında dualarla toprağa verildi.
Merhume Suriye Batmanlar’a Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI