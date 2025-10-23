19 Ekim Muhtarlar günü münasebetiyle Akyazı Muhtarlar Derneğine ziyaretler sürüyor.

​​​​​​​Akyazı Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Aşık ve komşumuz Mudurnu Taşkesti belediye başkanı Saim Çevik Muhtarlar günü münasebetiyle Akyazı Muhtarlar Derneğine birer ziyaret

Muhtarlar Derneği başkanı ve Yeniorman Mahalle Muhtarı Ahmet Savaş’a günle ilgili iyi duygularını ve başarı dileklerini ileten misafirlerine teşekkür etti ve yapılan her iki ziyaretin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Taşkesti belediye başkanı Saim Çevik’in ziyaretinde Akyazı belediye başkan yardımcısı Mehmet Öztürk başkana eşlik yaparken, Dernek yönetim kurulu üyeleri Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Hüseyin Yazıcı ile Altındere Gündoğan Mahalle Muhtarı Metin Yiğit’te başkanları ile birlikte gelen misafirlerine ev sahipliği yaptılar.