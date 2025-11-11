ONLAR ERDİ MURADA

​​​​​​​Eski Ak-Belde A.Ş. Genel Müdürü ve Emekli İmam Osman Aydın torunu belediye Memuru (Basın yayın) Muzaffer Aydın’ın görkemli bir düğünle evlendirdi.

Eski Ak-Belde A.Ş. Genel Müdürü ve Emekli İmam Osman Aydın torunu belediye Memuru (Basın yayın) Muzaffer Aydın’ın görkemli bir düğünle evlendirdi.

Düzcanlar salonunda gerçekleşen düğünde Nurcan-Refik Demirtürk’ün güzel kızları Edanur ile Zeynep-Ekrem’in (Merhum) yakışıklı oğulları Muzaffer ile nikahlandı.

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan tarafından kıyılan nikahta evlilik cüzdanı MHP eski Sakarya Milletvekili (MHP) Zihni Açba tarafından güzel geline takdim edildi.

Düğüne dede Osman Hocanın eşi, dostu, arkadaşının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Din görevlileri de mevlid-i Şerif ve Kuran-ı Kerim okuması, ardından da dua yaptılar.