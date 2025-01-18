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  • ZİLLER YARI YIL TATİLİ İÇİN ÇALDI KARNELERİNİ ALAN  ÖĞRENCİLER 2 HAFTALIK TATİLE GİRDİ
Akyazı Güncel
Giriş Tarihi : 18-01-2025 10:25

ZİLLER YARI YIL TATİLİ İÇİN ÇALDI KARNELERİNİ ALAN  ÖĞRENCİLER 2 HAFTALIK TATİLE GİRDİ

​​​​​​​Akyazı’da 2024-2025 Öğretim ve Eğitim yılı yarı yılı bugün tamamlandı. Zillerin çalması ile karnelerini ve başarı belgelerini alan öğrenciler bu günden itibaren  2 hafta sürecek olan dinlenme tatiline girdi.

ZİLLER YARI YIL TATİLİ İÇİN ÇALDI KARNELERİNİ ALAN  ÖĞRENCİLER 2 HAFTALIK TATİLE GİRDİ

 

Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Serkan  Yaşar Madanoğlu ilkokulu ile Akyazı Kız İmamhatip Orta okulu ve Lisesindeki karne dağıtım törenlerine katıldı.

Her iki okulda 2 şer sınıfın karne ve başarı belgelerini  dağıtan Kaymakam Eşki karneleri ve başarı belgelerini inceleyerek  daha da başarılı olmaları için daha fazla çaba sarfedilmesi  gerektiği öğütlerinde bulundu. Okul Müdürleri Bülent Gürbüz ve Muammer Hikmet’ten çalışmaları ile ilgili bilgiler de alan Kaymakam Eşki  ve beraberindekiler öğrencilere karnelerini teker teker vererek başarılarının devamını dilediler.

Bugün itibarı ile tatile giren öğrenciler  3 Şubat 2025 Pazartesi günü ders başı yapacaklar.

Akyazı’da 2024-2025 öğretim yılında toplam 18.487 öğrenci eğitim öğretim faaliyetlerine katıldı.

Bu öğrencilerin okullara göre dağılımı şöyle:

Okul Öncesi Öğrenci sayısı 1907, İlkokul öğrenci sayısı 5969, Ortaokul öğrenci sayısı 5353, Lise öğrenci sayısı 5083 ve Özel Eğitim 175

 

 

 

 

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