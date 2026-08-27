Akyazı Küçük Sanayi Sitesi duvarları renkleniyor

​​​​​​​Fatih Mahallesi sınırları içinde kalan Akyazı Küçük Sanayi Sitesi önceki çalışmalarla yolları asfaltlanmıştı.

Fatih Mahallesi sınırları içinde kalan Akyazı Küçük Sanayi Sitesi önceki çalışmalarla yolları asfaltlanmıştı.

Şimdi de Sanayi Sitesinin duvarları da boyanmak suretiyle yeni bir yüze kavuşturuluyor.

Akyazı belediyesi tarafından sürdürülmekte olan çalışmalarda baştan sona boyanan duvarlar birbirinden güzel boyalarla renklendirilerek daha da güzelleştiriliyor ve estetik bir boyut kazanıyor.

Belediye başkanı Bilal Soykan, Akyazı’mızın her köşesini daha güzel, daha modern ve daha yaşanabilir duruma getirmek için durmaksızın çalışıyoruz ve yorulmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz açıklaması yaptı.