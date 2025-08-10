Yaz kursları sona erdi

​​​​​​​Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İl ve İlçe Müftülüklerine verdiği talimatlarla başlatılan yas kuran kursları 9 Ağustos tarihi itibarıyla son buldu.

Kursu tamamlayan Akyazı Kuzuluk Merkez Cami talebeleri de öğrendiklerini kursun son gününde cami cemaatine aktarma imkanı buldular ve okudukları süreler ve yaptıkları dualarla büyüklerinin kalplerinde derin iz bıraktılar.

Kurs müddetince hocaları Cami İmam Hatibi Necati Güven’in nezaretinde kısa sürede çok şey öğrendiklerini söyleyen talebeler, hocalarına ve kendilerini kursa gönderen velilerine teşekkür ederken, kursiyerlere hocalık yapan İmam Hatip Necati Güven’de güzel günlerimiz geçti. Kursiyerlerimi başarılarından, Velilerini de gösterdikleri özverilerinden dolayı kutluyorum açıklaması yaptı.