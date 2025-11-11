Yahyalı Akyazı bağlantı yolunda çalışmalar sürüyor

Dün de AKP İl başkanı Yunus Tever sürmekte olan çalışmaları yerinde izledi ve bağlantı yolunda incelemeler de bulundu.

Akyazı Yahyalı bağlı yoluyla ilgili olarak başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

Dün de AKP İl başkanı Yunus Tever sürmekte olan çalışmaları yerinde izledi ve bağlantı yolunda incelemeler de bulundu.

AKP İl başkanı Yunus Tever, AKP Akyazı İlçe başkanı Mesut Ekrem, Belediye başkanı Bilal Soykan, Muhtarlar Derneği başkanı Ahmet Savaş, Başkan yardımcısı Yılmaz Taşdelen ve Belediye Meclis Üyesi Hümeyra Hikmet Saygıdeğerle olduğu halde sürmekte olan çalışmaları yerinde izledi ve bağlantı yolunda incelemelerde bulundu.

Belediye başkanı Bilal Soykan basına yaptığı açıklamada Ulaştırma ve Altyapı Bakanına, Karayolları Genel Müdürü ve tüm ekibine KEFEK Başkanına Milletvekillerine, İl başkanına ve Büyükşehir Belediye başkanı yolla ilgili olarak gösterdikleri birlik, beraberlik ve dayanışma için teşekkür etti.