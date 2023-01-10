Yağız Efe Öz’ün başarısı sevindirdi

​​​​​​​Sakarya TED Kolleji 7. Sınıf öğrencisi olan Akyazı belediyesi eski meclis üyesi Murat Öz’ün okulunun yüzme takımında yer alan oğlu Yağız Efe

Sakarya TED Kolleji 7. Sınıf öğrencisi olan Akyazı belediyesi eski meclis üyesi Murat Öz’ün okulunun yüzme takımında yer alan oğlu Yağız Efe Öz’ün Sakarya’da Ortaokullar arasında yapılan yüzme şampiyonasında okulunun yarışma ikincisi olmasına katkı verme başarısı göstermesi ailesi ile birlikte Akyazılı sporseverleri de sevindirdi.

Baba Murat Öz, oğlunun da yer aldığı TED Kolleji yüzme takımının elde ettiği Ortaokullar arası Sakarya ikinciliğinin önemli bir başarı olduğunun altını çizdi ve inşallah çıta yükselir ve bu başarı şampiyonluğa uzanır temennisinde bulundu.