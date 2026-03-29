Saadet Partisi GİK Üyesi Arslan Ateş “İslam Birliği hayati bir ihtiyaç”

Saadet Partisi GİK Üyesi Arslan Ateş, Akyazı’da basın mensuplarıyla bir araya gelerek hem iç hem dış gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Akyazı Olivia kafede gerçekleşen buluşmada konuşan Ateş, Ramazan Bayramı’nın birlik ve beraberlik açısından önemine değinerek, İslam coğrafyasında yaşanan acıların bu birlikteliğin eksikliğini ortaya koyduğunu söyledi. Ateş, özellikle Gazze ve Doğu Türkistan’daki gelişmelere dikkat çekerek, “Kardeşlerimiz acılarıyla baş başa kaldı, binlerce insan hayatını kaybetti” dedi.

“İslam Birliği hayati bir ihtiyaç”

İslam dünyasının ortak hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Ateş, Türkiye’nin dış politika vizyonu olarak görülen D-8’in etkin şekilde işletilmesi halinde mevcut sorunların aşılabileceğini ifade etti. Ateş, bu konuyu gündemde tutmaya devam edeceklerini söyledi.

“Saadet Partisi güçlü bir alternatif”

Türkiye’de 65 milyon seçmen bulunduğunu hatırlatan Ateş, partilerine olan ilginin arttığını belirterek, “Bir önceki dönemde en fazla üye artışı sağlayan parti olduk. Toplumun sorunlara yönelik çözüm önerilerimize karşılık verdiğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Ekonomik sorunlara da değinen Ateş, “Türkiye’nin seçim derdi yok, geçim derdi var. Ancak bu da tercihlerin sonucudur. Olası bir erken seçimde Saadet Partisi bu sorunları çözebilecek güçlü bir alternatiftir” ifadelerini kullandı.

“Kutuplaşmaya izin vermeyeceğiz”

Toplumsal birlik mesajı veren Ateş, “85 milyonun kardeşliğini savunacağız. Herkesle konuşacağız, herkesin elini sıkacağız” dedi. Ekonomik ve manevi anlamda toplumdaki uçurumun büyüdüğünü savunan Ateş, “Bu makasın değişmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin sorumluluğu büyük”

Türkiye’nin tarihsel ve stratejik konumuna dikkat çeken Ateş, ülkenin bölgesel anlamda önemli sorumluluklar taşıdığını ifade etti. Ateş, güçlü bir Türkiye’nin bölgedeki tehditleri bertaraf edebileceğini söyledi.

“Büyük Divan 19 Nisan’da Ankara’da”

Teşkilat çalışmalarına da değinen Ateş, 19 Nisan’da Ankara’da 60 bin kişinin katılımıyla büyük divan toplantısı düzenleyeceklerini açıkladı.

“Birleştirici güç Saadet”

Saadet Partisi’nin herkesle diyalog kurabilen bir parti olduğunu belirten Ateş, “İkinci ajandamız yok. Herkesin gelip katkı sunabileceği bir partiyiz” dedi.

“Magazinle değil, sorunlarla ilgileniyoruz”

Ateş, Saadet Partisi’nin gündeminin polemik değil, ülke sorunları olduğunu vurgulayarak, “Ahlak ve maneviyat temelinde, kamu kaynaklarının doğru kullanılması gerektiğini savunuyoruz. Bu ülkenin sorunlarını çözmek için gece gündüz çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye bir puzzle, kritik parçalar eksik”

Konuşmasının sonunda Türkiye’yi bir yapboza benzeten Ateş, “Bazı parçalar yerine oturmuş olabilir ancak stratejik parçalar eksik. Büyük fotoğraf henüz tamamlanmış değil” diyerek sözlerini tamamladı.