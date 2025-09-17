VALİLİK UYARDI KUVVETLİ SAĞNAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

​​​​​​​Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Eylül 2025 Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren Sakarya genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Eylül 2025 Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren Sakarya genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinden itibaren Erenler, Akyazı, Karasu, Kocaali, Karapürçek, Arifiye, Serdivan, Hendek, Kaynarca, Ferizli, Söğütlü ve Adapazarı ilçelerinde yağışların yerel olarak 21-50 kg/m² arasında etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış sırasında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

Yetkililer, özellikle riskli bölgelerde yaşayanların gerekli önlemleri almalarını ve olası ani su yükselmelerine karşı dikkatli olmalarını istedi.

Valilik uyarısı

Meteorolojik Uyarı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre; Yarın (18 Eylül 2025 Perşembe) sabah saatlerinden itibaren ilimizin Erenler, Akyazı, Karasu, Kocaali, Karapürçek, Arifiye, Serdivan, Hendek, Kaynarca, Ferizli, Söğütlü ve Adapazarı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önemle rica olunur. Geçerlilik Periyodu: 18.09.2025 06:00 – 19.09.2025 06:00 Olası Riskler: Su baskını, sel, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar