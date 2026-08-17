Akyazı’da trafik kazaları

Bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

İlk kaza Akyazı Güzlek Mahallesine giden yolda meydana geldi.

Bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada 2 kişi yaralandı. İlk müdahaleleri kaza mahallinde yapılan yaralılar daha sonra tedavi için Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

İkinci kaza Akyazı’nın Yongalık Mahallesinde meydana geldi. Mahalle içi yolda olda ki kazada 24 ve 54 plakalı iki otomobil çarpıştı.

Çarpışmada sürücüler M.A.K. ve M.M. ile birlikte S.K., N.H. ve S.K. ile Ş.M ve A.M. ayrıca aynı araçta olan 4 aylık bebek A.K.M. isimli bebekte yaralandı. Ağır yaralandığı anlaşılan A.K.M. ise acil olarak Akyazı Devlet Hastanesinden Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Diğer yaralılarda Akyazı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındılar.