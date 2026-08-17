Mesleğinde parlayan yıldız

​​​​​​​Akyazılı olan ve Akyazılıların iftihar ettiği derelerden biri konumunda bulunan Fatih Ömercikoğlu, uluslararası marka ödüllü sanat yönetmeni ve koreograf.

Akyazılı olan ve Akyazılıların iftihar ettiği derelerden biri konumunda bulunan Fatih Ömercikoğlu, uluslararası marka ödüllü sanat yönetmeni ve koreograf.

Moda dünyasında yıllara dayanan deneyimi, yaratıcı bakış açısı ve sahne disiplini ile temayüz eden Fatih Ömercikoğlu’nun elde ettiği bu başarı küçümsenecek bir başarı değildir.

Türkiye’nin moda ve tekstil sektörüne umutla bakan ve her geçen gün hem ününe, hem de başarılarına başarılar katan Ömercikoğlu, şu an itibarıyla Akyazı’nın en fazla sevilen isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Fırsat buldukça doğduğu şehir olan Akyazı’ya gelen eş, dost ve akrabaları ile zaman geçiren Fatih Ömercikoğlu’nun Akyazılılar tarafından en çok sevilen tarafı isi alçak gönüllü olması, içinin sevgi ve saygıyla dolu bulunması küçüklerle küçük, büyüklerle büyük olabilmesi olarak gösteriliyor ve meziyetini kaybetmemesi de Akyazılıların istekleri arasında bulunuyor. Akyazılılar, Ömercikoğlu’nun moda dünyası konusunda elde ettiği başarılarla da mutlu olduklarını söylüyorlar.