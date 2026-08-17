Akyazı Şantiyeye döndü

Asbest boruların değiştirilmesi ve daha sağlıklı su boruların döşenmesi için başlatılan çalışma nedeniyle Karaçallık Mahallesinden itibaren Akyazı istikametine doğru, alt yapı ve asfalt çalışmaları tamamlanan Altındere Akyazı yolunda kaldırım

Akyazı’nın merkezi ve bağlı mahalleleri adeta şantiyeye dönmüş durumda.

Asbest boruların değiştirilmesi ve daha sağlıklı su boruların döşenmesi için başlatılan çalışma nedeniyle Karaçallık Mahallesinden itibaren Akyazı istikametine doğru, alt yapı ve asfalt çalışmaları tamamlanan Altındere Akyazı yolunda kaldırım, yine merkez Mahallerde başlatılan alt ve üst yapı çalışmaları ve eski ve yeni milletvekilleri ile misafirlerin sürekli olarak gelerek ilk baktıkları yer konumunda olan Kızılelma Millet bahçesindeki çalışmalar Akyazı’yı tam bir ifadeyle şantiyeye çevirmesi dikkatli bir şekilde Akyazılılar tarafından takip ediliyor.

Belediye başkanı Bilal Soykan, şimdi çalışma zamanıdır diyerek başlattığımız alt ve üst yapı çalışmalarımız bütün hızları ile sürüyor. Amacımız daha güzel ve yaşanabilir nitelikte bir Akyazı’yı el birliği içinde biçimlendirmek ve şekillendirmektir dedi ve çalışmalar nedeniyle kendilerine her türlü desteği veren büyükşehir belediye başkanı Yusuf Alemdar başta olmak üzere destek veren herkese teşekkür ederim dedi.