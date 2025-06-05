U 11 LİGİ ŞAMPİYONU NAMAĞLUP AKYAZSPOR

Akyazı’dan 9 futbol takımının yer aldığı grupta ilk üçe giren takımlara Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi nde kupa ve madalyaları törenle verildi.

Sakarya Genelinde yapılan U 11 futbol liginde Akyazı Takımları F grubunda yer aldı.

Akyazı’dan 9 futbol takımının yer aldığı grupta ilk üçe giren takımlara Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi nde kupa ve madalyaları törenle verildi.

Şampiyon takım Akyazıspor yaptığı bütün karşılaşmaları yenilmeden kazandı.

Ödül Törenine; Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Altun Akyazı Gençlik Merkezi Müdürü Recep Kodalak , Akyazı Orman İşletme Müdür Yardımcısı Burkal Alpagut, Kulüp Başkanları, Futbol Antrenörleri ve sporcu velilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın yaptığı konuşmada geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı tebrik ediyorum ve Akyazı ilçemizde spor yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor dedi.

Dereceye giren takımlar :

1. AKYAZI spor

2. ⁠Keremali spor

3. ⁠As Kuzuluk Spor.

Turnuvanın Enleri : Gol kralı Ömer Asaf Çelik(Akyazı spor)

En az gol yiyen kaleci Emir Kağan Alpagut (Akyazı spor)

En çok asist yapan Yasir Erol (Kerem Ali spor)

En centilmen sporcu Ömer asaf Furuncu (Kerem Ali spor )