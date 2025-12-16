Karapürçek Pazaryeri Törenle hizmete girdi

​​​​​​​Karapürçek ilçesinde belediye tarafından yaptırılan Pazar yeri hizmete sokuldu. Karapürçek İlçesinin YRP li Belediye başkanı (Yeniden Refah Partili) Mehmet Murat Çoruhlu 2 dönümlük bir

Karapürçek ilçesinde belediye tarafından yaptırılan Pazar yeri hizmete sokuldu. Karapürçek İlçesinin YRP li Belediye başkanı (Yeniden Refah Partili) Mehmet Murat Çoruhlu 2 dönümlük bir alanda yaptırılan modern kapalı pazar yerimiz İlçemize ve bütün insanlarımıza hayırlı uğurlu olsun dedi.

Kapalı Pazar yerimizi yaptırmak suretiyle hem esnaflarımızı hem de vatandaşımızı sokaklarda yağmurdan ve çamurdan kurtardık deyine başkan Çoruhlu, böylece önemli bir eksiğimizi de böylece gidermiş olduk açıklaması yaptı ve Pazar yerini gezerek esnaf ve vatandaşlara “hayırlı olsun” temennisinde bulundu.