OKULLAR YERLİ MALI HAFTASINI KUTLADI

​​​​​​​12-18 Aralık Yerli Malı Haftası (Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası) tüm yurtta olduğu gibi İlçemiz okullarında da coşku ile kutlandı.

12-18 Aralık Yerli Malı Haftası (Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası) tüm yurtta olduğu gibi İlçemiz okullarında da coşku ile kutlandı. Hafta boyunca tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve yerli malı tüketim bilincini oluşturmanın önemini vurgulamak için kutlanan Yerli Malı Haftasında Öğrenciler başta olmak üzere toplumun bütün kesimlerinde yerli malı kullanma bilinci geliştirilmeye çaba gösteriliyor. Ülkemiz İnsanının Yabancı ülkelerin ürünlerini kullanmak yerine, Türkiye´de üretilen ürünlerin kullanılması amacıyla Yerli Malı Haftası, 1946 yılından bu yana kutlanmaktadır. 1983 yılında adı Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak değiştirilmiştir. Bizler de okullarımızdan Konuralp İlkokulundaki kutlamalara konuk olarak katıldık. Haftayı coşku ile kutlamakta olan öğrencilerimizin coşkusuna ortak olduk. Yerli mallarımızdan oluşan yiyeceklerimizin tadına baktık. Günün anısına fotoğraflar çekilerek haftamızı ölümsüzleştirdik.