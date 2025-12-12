Çıkmaz Sokak Farkındalık Çadırı açıldı

​​​​​​​Akyazı KYK yurdunda barınmalarını sürdürmekte olan bilinçli gençlik hareketi olarak bilinen öğrenciler tarafından “Çıkmaz Sokak Farkındalık Çadırı “ Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Müdürlüğünün de destek verdiği açılış Kredi ve Yurtlar Müdür yardımcısı Ali Özdemir ve

Akyazı KYK yurdunda barınmalarını sürdürmekte olan bilinçli gençlik hareketi olarak bilinen öğrenciler tarafından “Çıkmaz Sokak Farkındalık Çadırı “ Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Müdürlüğünün de destek verdiği açılış Kredi ve Yurtlar Müdür yardımcısı Ali Özdemir ve Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan tarafından açıldı.

KYK Yurda karşısında açılan ve üç gün açık tutulacak olan çadırlarda öğrenciler sergi alanlarını gezen ve ziyaret eden misafirlerine çarpıcı nitelikte farkındalık sundular ve bağımlıkların birey ve toplum üzerindeki etkilerini ve alkol ve madde kullanımının yol açtığı olumsuzları anlatan öğrencilerin bulunduğu stantlar gezenler tarafından büyük ilgi gördü.

Tiyatro gösterileri, sanal gerçeklik istasyonu, fotoğraf çekim alanı, psikolojik destek masasının bulunduğu stantlarda ilgi görenler arasındaydı. Stantlar 10.12.20254 tarihleri arasında 10.00-12.00 saatleri içinde gezilebilecek.

İkramla s on bulan farkındalık çadırları ve çadırlar içindeki stantlar 13 Aralık günü çarşı içinde de açılacak ve 10.00/17.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Açılışa Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdür yardımcısı Ali Özdemir, belediye başkanı Bilal Soykan, Akyazı İlçe Müdürü Hasan Can, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Azize Alaylı, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, KYK Müdürü A.Kamil Bostan ve Öğrenciler katıldı.