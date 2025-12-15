Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can’dan Velilere Anlamlı Mektup

​​​​​​​Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, ilçedeki velilere hitaben kaleme aldığı mektupta eğitimde okul–aile iş birliğinin önemine dikkat çekti. Velilerle paylaşılan mektupta; değerler

Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, ilçedeki velilere hitaben kaleme aldığı mektupta eğitimde okul–aile iş birliğinin önemine dikkat çekti. Velilerle paylaşılan mektupta; değerler eğitimi, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve yaparak yaşayarak öğrenme anlayışı öne çıktı.

Mektubunda çocukların sadece akademik başarıyla değil; sevgi, saygı, sorumluluk, doğruluk ve merhamet gibi temel insani değerlerle yetişmesinin önemine vurgu yapan Hasan Can, bu sürecin ancak okul ve ailelerin ortak sorumluluk bilinciyle mümkün olabileceğini ifade etti. Okullarda değerler eğitimini bir ders başlığı olarak değil, öğrencilerin günlük yaşamda deneyimleyeceği bir kültür olarak ele aldıklarını belirtti.

Eğitimde güçlü iletişimin öğrenci başarısına doğrudan etki ettiğini vurgulayan Can, öğretmen–veli iletişiminin düzenli ve sağlıklı yürütülmesinin öğrencilerin kendilerini güvende hissetmelerini ve öğrenme süreçlerine daha etkin katılmalarını sağladığını dile getirdi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ne de değinen İlçe Milli Eğitim Müdürü Can, yeni eğitim anlayışının öğrencileri yalnızca bilgiyle donatan değil; düşünen, sorgulayan, üreten ve değerlerini davranışa dönüştüren bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflediğini kaydetti. Bu kapsamda yaparak ve yaşayarak öğrenmeye dayalı uygulamaların, atölye çalışmalarının ve okul dışı öğrenme ortamlarının önem kazandığını ifade etti.

Mektupta ayrıca velilere; E-Okul, EBA ve Bakanlık tarafından hayata geçirilen MEBİ platformu gibi dijital eğitim sistemlerini düzenli kullanmaları çağrısında bulunuldu. Bu sistemlerin hem öğrencilerin akademik gelişimini desteklediği hem de okul–veli iletişimini güçlendirdiği vurgulandı.

Hasan Can, mektubunun sonunda velilere destekleri için teşekkür ederek, Akyazı’da eğitimi daha ileriye taşımak ve her öğrencinin potansiyelini en iyi şekilde ortaya çıkarmak için tüm paydaşlarla birlikte çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.