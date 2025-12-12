Kızılay’dan ziyaretler

​​​​​​​Kızılay Akyazı Şubesi başkanı Mustafa Birincioğlu ile birlikte kan bağışçı kazanım uzmanı Hasan Yılmaz, önce SGK Akyazı Şube Müdürü Gökhan Torlak’, sonra da Emniyet Müdürü Güven Alana

Kızılay Akyazı Şubesi başkanı Mustafa Birincioğlu ile birlikte kan bağışçı kazanım uzmanı Hasan Yılmaz, önce SGK Akyazı Şube Müdürü Gökhan Torlak’, sonra da Emniyet Müdürü Güven Alana birer ziyaret gerçekleştirildi.

SGK Müdürü Torlak’a yapılan ziyarette konuşan Kızılay Şube Başkanı Birincioğlu, ziyaretin hem bir hoş geldiniz demek için hem de müesseseler arası iş birliği konularında Akyazı’nın bulunduğu yeri yeni Müdürümüze bağışçımız Hasan Yılmaz’la birlikte anlattık ve iyi izlenimlerle oradan ayrıldık dedi.

Kızılay ekibi daha sonra İlçe Emniyet Müdürü Güven Alanı ziyaret etti ve aynı konuları yine işlediler ve İlçe Emniyetine gösterilen gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ettiklerini yine Kızılay Şube Başkanı Birincioğlu yaptığı açıklamasında belirtti.