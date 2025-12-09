GSB YURT MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÇIKMAZ SOKAK FARKINDALIK ÇADIRI ETKİNLİĞİ

GSB Yurt Müdürlüğü tarafından “Çıkmaz Sokak Farkındalık Çadırı etkinliği düzenledi. 10-13 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan etkinlik ilk 2 gün yurt Müdürlüğü bahçesinde kurulan çadırda

GSB Yurt Müdürlüğü tarafından “Çıkmaz Sokak Farkındalık Çadırı etkinliği düzenledi. 10-13 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan etkinlik ilk 2 gün yurt Müdürlüğü bahçesinde kurulan çadırda çeşitli etkinliklerle devam edecek 13 Aralık Cumartesi günü Çarşı içinde yapılacak etkinlikle devam edecek ve sonlanacak.

10-12 Aralık günbleri Yurt bahçesine kurulacak çadırda tiyatro gösterisi, Sanal gerçeklik istasyonu, Atmosferik efektler, Yedam Çözüm Masa psikolojik destek, Fotoğraf Çekim standı ve İkram ve ödüller etkinlikleri yer alacak.

Yurt Müdürlüğü tüm Akyazı’lıları davet etti.