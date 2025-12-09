BALLIKAYA BARAJI NİHAYET TAMAMLANIYOR

Barajdan Sakarya'ya yıllık yaklaşık 110 milyon metreküp aktarılması planlanıyor. İnşasına başlandığı yıllarda Ballıkaya barajının Sakarya’nın 100 yıllık su ihtiyacını karşılayacağı açıklaması yapılmıştı.

İnşası nihayet tamamlanma aşamasına gelen Ballıkaya Barajında bir aksilik olmaz ise 2026 yılının sonunda su tutulmaya başlanacak.

Barajdan Sakarya'ya yıllık yaklaşık 110 milyon metreküp aktarılması planlanıyor. İnşasına başlandığı yıllarda Ballıkaya barajının Sakarya’nın 100 yıllık su ihtiyacını karşılayacağı açıklaması yapılmıştı. ⁠

Kentte Sapanca Gölü'ne alternatif su kaynakları için yapılan çalışmalar ise devam ettiği belirtilirken, Devlet Su İşleri (DSİ) Akyazı ilçesinde 2,7 milyar lira maliyetli Ballıkaya Barajı'nın ise tamamlanma aşamasına geldiğini söylüyor.

Silindirle sıkıştırılmış beton tipindeki barajın temelden yüksekliği 97, talvegden yüksekliği ise 78 metre. Toplam 143 milyon metreküp depolama hacmine sahip barajdan Sakarya'ya yaklaşık 110 milyon metreküp Kocaeli'ye ise yaklaşık 80 milyon metreküp su aktarılması planlanıyor. ⁠

Gövde dolgusu, dolusavak, kret ulaşım yolu, su alma yapısı ve vana odası imalatları tamamlanan barajda, sağ sahil çevirme ile galeri içi perde enjeksiyonu yapımı devam ediyor. ⁠

Ballıkaya Barajı Yüksek Gerilim Hatları Deplasesi işinde ise imalatlar tamamlanırken, Ballıkaya Barajı Köy Ulaşım Yolları 3. Kısım işinde yol kazı, dolgu ve sanat yapısı üretimi sürüyor. ⁠

Yol alt temel, temel ve asfalt imalatlarının 2026 sonuna kadar tamamlanması, Ballıkaya Barajı Enerji Nakil Hatları Deplasesi İkmali işinde ise tel çekim imalatlarının bu ay içerisinde bitirilmesi hedefleniyor.