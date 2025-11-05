Üç günde 13 okulu ziyaret ettiler

Kızılay Akyazı Şube Müdürlüğü üç gün içerisinde 13 okulu ziyaret etti.

Ziyaretlerinde Kızılay haftası etkinlikleri kapsamında, kuruluş amaçları, Akyazı’nın kan bağış miktarı nedir, Kızılay’ın insani faaliyetleri ve paylaşmanın önemi hakkında bilgiler sunan Kızılay Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu hafta kapsamında ve çalışmaları hakkında İnönü Anaokulu, Paris Ortaokulu, Ahi Evran Ticaret Lisesi, İnönü Ortaokulu, Atatürk İlkokulu, Nevruz Banoğlu İlkokulu, Konuralp İlkokulu ana sınıfı, İmam Hatip Lisesi, Cumhuriyet Anaokulu, Ahmet Hasnun Tunçsoy İlkokulu, Yazaki minik adalılar, Taşburun Mehdi Kalkan İmam Hatip Ortaokulu ve Dr. Enver Ören Ortaokulu’nu bizzat giderek bilgilendirdi.