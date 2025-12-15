Akyazılı Karateciler madalyaya doymuyorlar

​​​​​​​Antrenörleri Sezai Yolcuoğlu’nun liderliğinde İstanbul’a giden Akyazılı Karateciler 3 Altın ve 1 Gümüş madalya alarak Akyazı’ya geri döndüler.

Antrenörleri Sezai Yolcuoğlu’nun liderliğinde İstanbul’a giden Akyazılı Karateciler 3 Altın ve 1 Gümüş madalya alarak Akyazı’ya geri döndüler.

Bu yıl 15.cisi düzenlenen ve İstanbul’da yapılan Uluslararası Türkiye Open Türkiye turnuvasına katılan Akyazılı Karateciler bayanlarda Sare Kaya, Ayşen Sarı ve Merve Medine Demirci altın, Pamir Tanbey Yılmaz’da gümüş madalya kazandılar.

38 Ülkeden 205 kulüp ve bin 487 sporcunun katıldığı bu turnuvada elde edilen başarı Akyazı’da büyük sevinç yarattı.

Antrenör Yolcuoğlu sporcularımızın ede ettiği bu başarı önemlidir dedi ve bizi destekleyenlere sonsuz teşekkür ediyorum açıklaması yaptı.