Akyazı’da Kızılay Belediye işbirliği

Kızılay’dan ile Akyazı belediyesinin yaptığı işbirliği sonucu belediyenin Fen İşlerinde çalışmakta olan personeline “Afet Eğitimi” verildi.

Kızılay’dan ile Akyazı belediyesinin yaptığı işbirliği sonucu belediyenin Fen İşlerinde çalışmakta olan personeline “Afet Eğitimi” verildi.

Belediye hizmet binasında verilen eğitim de Sakarya’dan gelen afet müdahale uzmanları Nilüfer Öztürk ile Uğur Arslan belediye personeline “Afet müdahale ve çadır kurma, afet anında doğru müdahale yöntemleri, sahada koordinasyon, temel afet yönetimi prensipleri” konularında geniş bilgiler verildi ve tatbikat yaptırıldı. Verilen eğitime belediye personeli tam olarak katılım sağladı.

Konuyla ilgili açıklama Kızılay Akyazı Şube başkanı Mustafa Birincioğlu’ndan geldi. Birincioğlu, katılımcılar hem teorik olarak bilgiler edindi v e uygulama nedeniyle de bilgi v e beceri kazandı dedi ve kurs verenlere ve Belediye’ye teşekkür etti.