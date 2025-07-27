TEÇ-SEN (TÜM EĞİTİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI) BASIN AÇIKLAMASI

Bilindiği üzere Kamu İşçilerinin toplu iş sözleşmesi görüşmeleri de aynı zamanda devam ediyor. TÜRK-İŞ Genel Başkanı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada çok net konuştu. İlk önce Ak Parti İl başkanlıkları önünde basın

DEVLET MEMURLARI KONFEDERASYONU TEÇ-SEN SAKARYA İL BAŞKANI MÜBERRA YELİZ ÇAPAR:

8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri yaklaşırken, yetkili konfederasyon Memur-Sen, toplu sözleşme tekliflerini kamuoyuyla paylaştı.

Taleplerin içeriğiyle ilgili çok şey söylenebilir. Ancak biz bugün başka bir şeyi sorgulayacağız.

Ya bu teklifler reddedilirse ne olacak?

Bilindiği üzere Kamu İşçilerinin toplu iş sözleşmesi görüşmeleri de aynı zamanda devam ediyor. TÜRK-İŞ Genel Başkanı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada çok net konuştu. İlk önce Ak Parti İl başkanlıkları önünde basın açıklamaları gerçekleştireceklerini, sonra iş yerlerinden bir gün süreyle ayrılmayacaklarını, anlaşma sağlanamaz ise arkasından da bir günlük iş bırakacaklarını ifade etti ve bunları gerçekleştirdi. Açıklamasının devamında ise yine anlaşma olmazsa tespit edilecek bir yerde süresiz oturma eylemi, her iş kolunda ayrı ayrı grev kararı alacaklarını söyledi. “Ve bunları yapar mıyız, yapmaz mıyız, nasıl yaptığımızı da tüm kamuoyu yakından bilir. O yüzden bizim sıkıntımızı çözün ve bizi ülke gündeminden çıkarın,” dedi.

Bu söylem, sendikal sorumluluk taşıyan net bir duruştur.

Bu, üyelerine ve kamuoyuna karşı hesap verebilen bir sendikanın tavrıdır.

Şimdi Memur-Sen’e soruyoruz. Bugün taleplerinizi açıkladınız.

Süreç içerisinde talepleriniz kabul edilmezse ne yapacaksınız?

Yine top çevirip en sonunda bütün suçu Hakem Heyetine atmaya mı çalışacaksınız?

Buradan açıkça ifade ediyoruz: Memur-Sen, kamuoyuna artık sadece teklif değil, teklifler boşa çıkarsa nasıl bir eylem süreci yürüteceğini de duyurmak zorundadır.

Aksi hâlde yaptığınız şey sadece vitrindir. Sadece oyalamadır, sadece göz boyamadır.

Kamu çalışanları artık kuru söz değil, gerçek bir sendikal duruş istiyor.

Müberra Yeliz ÇAPAR

TEÇ-SEN (Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası) Sakarya İl Başkanı