Taşburun Mehdi Hoca Kuran Kursu’nda İcazet Töreni

Akyazı Taşburun Mehdi Hoca Kuran kursuda hafızlık okuyan 33 Hafız adayı için bugün Taşburun Şehit Ali Camiinde muhteşem bir icazet töreni düzenlendi.

Taşburun Mehdi Hoca Kuran kursudan Mehter eşliğinde yola çıkan 33 hafız adayı Şehit Ali Camiine tek tek giriş yaptı.

İcazet programına Şeyhül Kurra M.Nurullah Dindar, Ayasofya’ı Kebir Camii baş imamı Şükrü Asıleren, Beyazıt Camii baş imamı Mehmet Duman, Sultan Ahmet Firüzağa Camii müezzin kayyım’ı Ömer Özgül ve Kuzuluk İhlas Mescidi İmam Hatip’i Selim Günkızıl Kuran tilaveti,İlahiler ve dualar yaptılar.

Daha sonra kursiyerlere belgeleri ve hediyeleri ilçe protokolü tarafından takdim edildi.

Akyazı ilçe kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, İl Müftüsü Mehmet Aşık,Akyazı İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir, birer selamlama konuşması yaptılar. Program ikramlar ve toplu fotoğraf çekimle sona erdi.