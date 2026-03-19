Taşburun Mahallesinde Güzel gelenek

​​​​​​​Akyazı Taşburun Mahallesinde ramazan ayı münasebetiyle yaklaşık 5 yıldan beri topladıkları fitre ve yardımlardan elde ettikleri paralarla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan yiyecek yardımları, bu yılda ulaştırıldı ve ulaştırılan vatandaşların hayır duaları alındı.

Taşburun Gençlik kulübü başkan ve kayıtlı üyeler tarafından kampanya yapılarak elde edilen paralarla yapılmakta olan yardımlar ihtiyaç sahiplerini sevindirdi ve mutlu etti.

Bu yılki yardımların 350 adet koliden ibaret olduğunu söyleyen Taşburun Mahallesi Gençleri hazırladıkları kolilerin içine yiyeceklerin dışında toplamda 30 bin lira tutarında ki alışveriş kartları da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Dernek yöneticileri “Ramazan ayının dayanışma ve paylaşma ayı olduğunu hatırlatarak bu yapılan sadece destek değil, aynı zamanda gönüller arasında kurulan bir köprüdür” demeyi de ihmal etmediler.

Dernek yöneticileri tarafından yapılan bu yardım desteği vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.