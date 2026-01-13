SUBÜ ÖĞRENCİLERİ KONGREYE KATILDILAR 

​​​​​​​SUBÜ Fizyoterapi ve Rehabilatasyon topluluğu öğrencileri 8. Ulusal öğrenci kongresine katılarak farklılığını bir kez daha gösterme imkanı buldu.

SUBÜ Fizyoterapi ve Rehabilatasyon topluluğu öğrencileri 8. Ulusal öğrenci kongresine katılarak farklılığını bir kez daha gösterme imkanı buldu.

Türkiye Fizyoterapistler Derneği Gençlik Komisyonu tarafından bu yıl 8. si düzenlenen kongreye katılan SUBÜ’lü öğrenciler program müddeti içinde kardiyopulmoner, ortopedik, nörolojik ve sporcu rehabilitasyonu alanlarının dışında lenfödem ve lipödem konularında da verilen sunumlardan da yararlandılar.

Mavi Bayrak aldılar

SUBÜ’ye bağlı olan Akyazı Sağlık Hizmetleri Fakültesi Mavi Bayrak” Akyazı MYO da “Yeşil Bayrak” almaya hak kazandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) nün engelli bireylere yönelik yürüttüğü çalışmalarında Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) ile engelsiz üniversite ödüllerine erişebilirlik ve kapsayıcılık alanlarında 2024 yılında Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’nun (MYO) “turuncu bayrak” kazanmasıyla başlayan süreç 2025 yılında açıklanan sonuçlarla birlikte farklı alanlarda da Engelsiz Üniversite bayrak ödülleri kapsamında Akyazı Sağlık Bilimleri Fakültesi ile bu Fakülteye bağlı Akyazı MYO nun sosyal ve kültürel faaliyetlerde erişebilirlilik alanlarında mavi bayrakla taltif edilmesi ve MYO nun da Mavi bayrak için aday olarak gösterilmesi Akyazı’da sevinç yarattı.