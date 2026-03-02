TRAFİK KJAZASI KURBANI UĞURCAN ÇAVDAROĞLU GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ.

İlçemiz Yahyalı Mahallesi halkından, merhum Ahmet Çavdaroğlu'nun torunu, Osman Çavdaroğlu'nun oğlu, Murat Çavdaroğlu'nun yeğeni, Oğuzhan Çavdaroğlu'nun kardeşi, Uğurcan Çavdaroğlu vefat etmiştir. Cenazesi bugün Civitler Camii'nde kılınacak öğlen namazına müteakip aile mezarlığına defnedilecektir. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar niyaz ederiz.Mekanı cennet olsun.
Taziye : Osman ÇAVDAROĞLU 0535 352 3331
KAZA NASIL OLMUŞTU
Dün akşam saatlertinde Batakköy mahallesi yakınlarında meydana gelen Kazada Otomobil ile Suv tarzı araç çarpışmış, Kazayı göre vatandaşlar yardıma koşarken 112 Acil çağrı merkezine de haber vermişler, Olay yerine gelen Ambulans Sağlık ekipleri kazada yaptığı kontrolde kazada yaralanan otomobildeki Uğurcan Çavdaroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirlenmişti.