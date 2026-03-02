TRAFİK KJAZASI KURBANI UĞURCAN ÇAVDAROĞLU GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ.

​​​​​​​İlçemiz Yahyalı Mahallesi halkından, merhum Ahmet Çavdaroğlu'nun torunu, Osman Çavdaroğlu'nun oğlu, Murat Çavdaroğlu'nun yeğeni, Oğuzhan

İlçemiz Yahyalı Mahallesi halkından, merhum Ahmet Çavdaroğlu'nun torunu, Osman Çavdaroğlu'nun oğlu, Murat Çavdaroğlu'nun yeğeni, Oğuzhan Çavdaroğlu'nun kardeşi, Uğurcan Çavdaroğlu vefat etmiştir. Cenazesi bugün Civitler Camii'nde kılınacak öğlen namazına müteakip aile mezarlığına defnedilecektir. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar niyaz ederiz.Mekanı cennet olsun.

Taziye : Osman ÇAVDAROĞLU 0535 352 3331

KAZA NASIL OLMUŞTU