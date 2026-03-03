Şampiyon U-18 ler Belediyede

​​​​​​​U 18 lerde şampiyon olmayı başaran As Akyazıspor takımı, toplu olarak Akyazı belediyesine başarısı ve kupası ile birlikte gitti ve belediye başkanı Bilal Soykan

U 18 lerde şampiyon olmayı başaran As Akyazıspor takımı, toplu olarak Akyazı belediyesine başarısı ve kupası ile birlikte gitti ve belediye başkanı Bilal Soykan tarafından kabul edildiler ve elde edilen başarıları birlikte kutlandı.

Belediye bakanı Bilal Soykan, Sporun her dalında olduğu gibi futbolda da takımımız abileri gibi şampiyon olmuşlardır. Bu başarıyı ayakta alkışlıyor ve futbolcularını, yönetimini ve teknik adamlarını yürekten kutluyorum dedi ve bu başarı daha da ileri boyutlara taşınacaktır. Belediye olarak bizde onların daima destekçisi olacağız açıklaması yaptı.