Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde toplantı

Sakarya İl Milli Eğitim Müdür yardımcısı Yakup Kalaycı başkanlığında yapılan ve Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can’ın da katıldığı “Türkiye yüzyılı Maarif modeli kapsamında” Akyazı İlçesi değerlendirme ve takip komisyonu üyeleri ile Şubat 2026 ayı toplantısını gerçekleştirdi.

Türkiye yüzyılı Maarif modeli kapsamında gerçekleşen toplantıda Sakarya İl Milli Eğitim Müdür yardımcısı Yakup Kalaycı başkanlığında gerçekleşen toplantıda Maarif modelinin Akyazı’daki uygulama süreci değerlendirildi ve yürütülmekte olan çalışmalar, eğitim ve öğretim ortamında modelin etkinliğini arttırmaya yönelik yapılması gereken çalışma ve faaliyetler görüşüldü.

Düzenlenen toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdür yardımcıları ile ilgili okulların Müdürleri de katıldı.